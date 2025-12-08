Радиостанция "Радио России"

Радиостанция входит в состав Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК), учрежденной постановлением президиума Верховного Совета РСФСР от 14 июля 1990 года.

Радио России было основано после провозглашения независимости РСФСР (декабрь, 1990), когда по политическим соображениям систему советского государственного радиовещания "раздвоили" на старую советскую – Всесоюзное радио и новую российскую – "Радио России".

До 19 августа 1991 года программа "Радио России" состояла практически из одного шестичасового "Авторского канала" и выходила в эфир по два часа утром, днем и вечером на первой и третьей программах Всесоюзного радио, а также на радиостанции "Маяк".

С первых дней существования "Радио России" выступало как источник информации, альтернативный официальному Гостелерадио СССР.

Во время попытки государственного переворота 19 августа 1991 года Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) приостановил деятельность российского телевидения и радио "как не способствующих процессу стабилизации положения в стране". Вещание "Радио России" из Останкинского телерадиоцентра было прекращено. Однако журналисты выходили в эфир сначала через телефонную станцию, а затем из осажденного здания Верховного Совета РСФСР на коротких и средних волнах, используя установленные там радиопередатчики, в том числе любительские. Информационные выпуски с изложением указов президента России Бориса Ельцина и его обращений к гражданам страны, а также сводки о происходящих событиях рассылались в регионы с помощью редакционных факсов, в региональные телерадиокомитеты самолетами и поездами отправлялись кассеты с записями программ.

21 августа 1991 года, после провала путча, Борис Ельцин своим указом отменил ограничения, введенные ГКЧП. "Радио России" передали "первую кнопку" Всесоюзного радио, с 22 августа 1991 года на этих волнах началось круглосуточное вещание.

Первым директором радиостанции стал Сергей Давыдов, бывший главред "Юности". Именно с этого радиоканала пришли известные журналисты — Леонид Азарх, Наталья Бехтина, Виталий Ушканов, а также сотрудники Иновещания Гостелерадио СССР: Алексей Абакумов, Владимир Бобурин, Александр Нехорошев.

Впервые в советском радиоэфире сами журналисты стали не только писать новости, но и читать их в эфире – раньше это делали дикторы.

Новости перемежались музыкальными "отбивками". Музыкальные программы – "Тихий парад" Романа Никитина и "НВП" Антона Понизовского выпускали в эфир много западной и андеграундной советской музыки. В конце ноября 1991 года заработал музыкально-развлекательный канал "Четыре четверти", что способствовало привлечению подростковой аудитории.

К концу 1991 года "Радио России" стало главным государственным каналом с круглосуточным вещанием как по "первой кнопке" проводного вещания, так и на средних (СВ) и длинных волнах (ДВ), а также в диапазоне ультракоротких волн (УКВ).

В 1992 году на радиостанции были созданы два подразделения: "короткое радио" – дирекция информационной службы, выпускающая аналитические передачи и короткие новости метражом не более 10 минут, и "длинное радио" – дирекция программного вещания. В нем создавались литературно-художественные, детские, религиозные и развлекательные программы.

6 октября 1995 года президент России Борис Ельцин подписал указ "О совершенствовании телерадиовещания в Российской Федерации", в соответствии с которым была ликвидирована государственная телерадиокомпания "Останкино". Входившие в нее Радио-1, радиостанции "Маяк", "Юность", "Орфей" наряду с "Радио России", оставшимся в составе ВГТРК, получили статус общероссийских каналов с равными льготами и правами на использование технических средств, принадлежащих государству.

4 августа 1997 года вышел новый указ президента "О совершенствовании структуры государственного вещания в Российской Федерации", согласно которому за "Радио России" окончательно закрепили первый канал проводного вещания.

К концу 1990-х годов программа радиостанции объединяла публицистические, художественные, музыкальные и детские передачи. Вещание радиостанции было представлено пятью каналами журнального типа с авторским ведением, включением прямых репортажей и более 150 тематическими передачами. Утренний эфир начинала информационно-музыкальная программа "Начало". Далее шел информационно-развлекательный блок "Домашняя академия". Затем – авторский общественно-политический канал "От первого лица" (встречи с политиками, интервью, репортажи). Позже выходила программа "Званый вечер" (встречи с писателями, деятелями культуры и искусства, музыка). Ночью – программа "Четыре четверти".

Период 2000-х годов прошел под знаком реформ вещательной и программной политики. В сетке вещания был сделан акцент на радиосериалы. Сократился объем синдицированных зарубежных программ.

24 июня 2009 года указом президента России "Радио России" вошло в первый мультиплекс цифрового телевидения России (пакет цифровых телевизионных каналов, транслирующийся одним передатчиком; эти каналы являются обязательными для распространения на всей территории России и бесплатными для потребителей).

В 2014 году "Радио России" прекратило вещание на ДВ, а также на СВ в некоторых регионах страны из-за малой востребованности и высоких затрат.

С 1 декабря 2015 года вещание "Радио России" перешло с ультракоротких волн (УКВ) на FM-диапазон. Перевод в более востребованный "европейский" диапазон FM позволил принимать передачи с помощью любого автомобильного приемника, в музыкальных центрах, сотовых телефонах и плеерах.

С ноября 2020 года "Радио России" стало доступно на онлайн-платформе "Смотрим", запущенной ВГТРК. В ее разделе "Эфир" можно бесплатно слушать "Радио России" со смартфона с доступом к эксклюзивным трансляциям. В разделе "Радио" можно найти любой подкаст, послушать эфир и выбрать нужный выпуск из архива.

В настоящее время "Радио России" продолжает вещание не только в сети интернет, но и на "первой кнопке" проводного вещания, длинных, средних и ультракоротких волнах.

Вещание посредством 1100 передатчиков осуществляется по всей территории России от Калининграда до Владивостока на десятках национальных языков народов страны.

"Радио России" – единственная федеральная радиостанция общего формата, производящая все виды радиопрограмм – информационные, общественно-политические, музыкальные, литературно-драматические, научно-познавательные и детские.

В круглосуточном режиме выходит более 160 передач.

Авторские программы ведут известные журналисты, эксперты, деятели культуры.

Ведущие радиостанции неоднократно удостаивались самых престижных международных и российских профессиональных наград.