https://ria.ru/20251208/rada-2060594521.html
Депутат Рады Скороход отвергла все обвинения в коррупции
Депутат Рады Скороход отвергла все обвинения в коррупции - РИА Новости, 08.12.2025
Депутат Рады Скороход отвергла все обвинения в коррупции
Подозреваемая в коррупции депутат Верховной рады Украины Анна Скороход отвергла предъявляемые ей обвинения, заявив, что дело против нее - это политическое... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T15:22:00+03:00
2025-12-08T15:22:00+03:00
2025-12-08T15:22:00+03:00
в мире
украина
анна скороход
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
служба безопасности украины
верховная рада украины
дело миндича
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2059982405_0:51:663:424_1920x0_80_0_0_3f69fcd2a7d6075c539305a62c2a040c.jpg
https://ria.ru/20251205/ukraina-2060040878.html
https://ria.ru/20251207/ukraina-2060447664.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2059982405_34:0:630:447_1920x0_80_0_0_a8c5fa528db88c51d3df9a8f78e13452.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, анна скороход, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), служба безопасности украины, верховная рада украины, дело миндича
В мире, Украина, Анна Скороход, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины, Дело Миндича
Депутат Рады Скороход отвергла все обвинения в коррупции
Депутат Рады Скороход назвала дело против нее политическим давлением
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Подозреваемая в коррупции депутат Верховной рады Украины Анна Скороход отвергла предъявляемые ей обвинения, заявив, что дело против нее - это политическое давление.
Служба безопасности Украины (СБУ
) 5 декабря сообщила, что предъявила Скороход
обвинение в получении взятки. Утром 5 декабря украинские СМИ сообщили, что СБУ, Национальное антикоррупционное бюро Украины
и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят обыски у депутата Рады Анны Скороход по подозрению в получении взятки. НАБУ
подтвердило проведение следственных мероприятий, не называя имени подозреваемой. Позднее и сама Скороход подтвердила проведение у нее обысков. При этом она заявила, что что Национальное антикоррупционное агентство сфабриковало фото ее квартиры, а видео, на котором она обещает за деньги организовать санкции СНБО
, - "монтаж и вырезки из контекста".
"Я подчеркиваю, что никогда ни у кого ничего не вымогала, никогда ни у кого не брала никаких денег, и никогда никому не давала никаких указов, чтобы кто-то для меня взял неправомерную выгоду. Это полная вранье... Я считаю это политическим давлением", - приводит комментарий Скороход украинский телеканал "5 канал".
Она уточнила, что ей предъявляют обвинение не в получении взятки, а в подстрекательстве к ее даче.
"Видео, которое обнародовало НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины – ред.) - нарезка, которая не отвечает действительности… Я попросила у НАБУ, чтобы дали полное видео, потому что, если будет опубликовано полное видео, дела не будет", - добавила она.