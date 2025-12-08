Депутат Рады Скороход отвергла все обвинения в коррупции

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Подозреваемая в коррупции депутат Верховной рады Украины Анна Скороход отвергла предъявляемые ей обвинения, заявив, что дело против нее - это политическое давление.

Служба безопасности Украины ( СБУ ) 5 декабря сообщила, что предъявила Скороход обвинение в получении взятки. Утром 5 декабря украинские СМИ сообщили, что СБУ, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят обыски у депутата Рады Анны Скороход по подозрению в получении взятки. НАБУ подтвердило проведение следственных мероприятий, не называя имени подозреваемой. Позднее и сама Скороход подтвердила проведение у нее обысков. При этом она заявила, что что Национальное антикоррупционное агентство сфабриковало фото ее квартиры, а видео, на котором она обещает за деньги организовать санкции СНБО , - "монтаж и вырезки из контекста".

"Я подчеркиваю, что никогда ни у кого ничего не вымогала, никогда ни у кого не брала никаких денег, и никогда никому не давала никаких указов, чтобы кто-то для меня взял неправомерную выгоду. Это полная вранье... Я считаю это политическим давлением", - приводит комментарий Скороход украинский телеканал "5 канал".

Она уточнила, что ей предъявляют обвинение не в получении взятки, а в подстрекательстве к ее даче.