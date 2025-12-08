Рейтинг@Mail.ru
В Раде заявили, что не понимают, как финансировать дефицит бюджета - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:33 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/rada-2060490820.html
В Раде заявили, что не понимают, как финансировать дефицит бюджета
В Раде заявили, что не понимают, как финансировать дефицит бюджета - РИА Новости, 08.12.2025
В Раде заявили, что не понимают, как финансировать дефицит бюджета
Депутат Верховной рады Юлия Клименко утверждает, что на Украине впервые с 2022 года нет понимания, за счет чего финансировать дефицит бюджета в 2026 году. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T08:33:00+03:00
2025-12-08T08:33:00+03:00
в мире
украина
киев
юлия клименко
дмитрий разумков
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/45/1514074574_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6fe0f0d137f78e34bfa108d0eb78789e.jpg
https://ria.ru/20251208/ukraina-2060103314.html
https://ria.ru/20251208/tramp-2060472376.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/45/1514074574_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cdff45f64c33c5bc8b86a0ecec69c447.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, юлия клименко, дмитрий разумков, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Юлия Клименко, Дмитрий Разумков, Верховная Рада Украины
В Раде заявили, что не понимают, как финансировать дефицит бюджета

Депутат Рады Клименко: на Украине не понимают, как финансировать дефицит бюджета

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Депутат Верховной рады Юлия Клименко утверждает, что на Украине впервые с 2022 года нет понимания, за счет чего финансировать дефицит бюджета в 2026 году.
"Если с 2022-го по 2025-й было понимание, за счет каких средств мы финансируем госбюджеты, то сейчас этого нет. Даже если произойдет чудо и Украине все-таки дадут репарационный кредит, то он придет не раньше, чем в июле. Какой смысл голосовать бюджет, который придется пересматривать уже в январе – феврале, когда придет трезвость, что денег нет?" - приводит слова Клименко издание "Украинская правда".
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
"Помощи не будет". Власти Украины раскрыли украинцам неудобную правду
08:00
Депутат Рады Дмитрий Разумков ранее заявлял, что проект бюджета на 2026 год на Украине существует только на бумаге, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может не хватить уже в феврале.
Украинский парламент 3 декабря принял бюджет страны на 2026 год с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов, в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
Киев пытается закрывать "дыры" в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры всё чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников самофинансирования.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Трамп назвал конфликт между Россией и Украиной тяжелым
02:41
 
В миреУкраинаКиевЮлия КлименкоДмитрий РазумковВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала