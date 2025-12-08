В Раде заявили, что не понимают, как финансировать дефицит бюджета

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Депутат Верховной рады Юлия Клименко утверждает, что на Украине впервые с 2022 года нет понимания, за счет чего финансировать дефицит бюджета в 2026 году.

Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов, в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.