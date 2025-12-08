Рейтинг@Mail.ru
Над территорией России уничтожили 11 украинских дронов - РИА Новости, 08.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:29 08.12.2025
Над территорией России уничтожили 11 украинских дронов
Над территорией России уничтожили 11 украинских дронов - РИА Новости, 08.12.2025
Над территорией России уничтожили 11 украинских дронов
Средства ПВО уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над четырьмя регионами России за шесть часов, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.12.2025
безопасность, россия, ростовская область, брянская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Ростовская область, Брянская область, Вооруженные силы Украины
Над территорией России уничтожили 11 украинских дронов

МО: силы ПВО за 6 часов уничтожили 11 беспилотников ВСУ над территорией России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над четырьмя регионами России за шесть часов, сообщило Минобороны РФ.
"Восьмого декабря текущего года в период с 17.00 до 23.00 дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА – над территорией Ростовской области, два БПЛА – над территорией Брянской области, два БПЛА – над территорией Белгородской области и два БПЛА – над территорией Волгоградской области", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
Безопасность
Россия
Ростовская область
Брянская область
Вооруженные силы Украины
 
 
