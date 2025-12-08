https://ria.ru/20251208/pvo-2060691292.html
Над территорией России уничтожили 11 украинских дронов
Над территорией России уничтожили 11 украинских дронов - РИА Новости, 08.12.2025
Над территорией России уничтожили 11 украинских дронов
Средства ПВО уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над четырьмя регионами России за шесть часов, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
ростовская область
брянская область
вооруженные силы украины
россия
ростовская область
брянская область
Над территорией России уничтожили 11 украинских дронов
МО: силы ПВО за 6 часов уничтожили 11 беспилотников ВСУ над территорией России