ПВО уничтожила 15 украинских дронов за пять часов
Средства ПВО уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией РФ с 12.00 до 17.00 мск, сообщило Минобороны Российской РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T17:18:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
республика крым
