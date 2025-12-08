https://ria.ru/20251208/pvo-2060536059.html
Силы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников
Средства ПВО уничтожили семи украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ростовской и Волгоградской областей, а также над... РИА Новости, 08.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
волгоградская область
черное море
ростовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
Силы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников
