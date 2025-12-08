Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Смоленской области - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:00 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/pvo-2060484331.html
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Смоленской области
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Смоленской области - РИА Новости, 08.12.2025
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Смоленской области
БПЛА уничтожен в Смоленской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T07:00:00+03:00
2025-12-08T07:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
смоленская область
василий анохин
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023348583_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b64a167eba8c8c5e6d9b060877fe5f87.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023348583_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_8e817b44fedfed9a312987ec8c81c290.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, смоленская область, василий анохин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Смоленская область, Василий Анохин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Смоленской области

В Смоленской области средствами РЭБ уничтожили украинский беспилотник

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкАвтомобиль радиоэлектронной борьбы
Автомобиль радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Автомобиль радиоэлектронной борьбы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. БПЛА уничтожен в Смоленской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин.
"Уважаемые смоляне, на территории Смоленской области средствами РЭБ министерства обороны России подавлен один украинский БПЛА... На месте падения обломков работают оперативные службы", - написал Анохин в Telegram-канале.
Пострадавших и разрушений инфраструктуры, по его словам, нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСмоленская областьВасилий АнохинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала