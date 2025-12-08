https://ria.ru/20251208/pvo-2060484331.html
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Смоленской области
БПЛА уничтожен в Смоленской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T07:00:00+03:00
