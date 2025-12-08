https://ria.ru/20251208/putiny-2060617599.html
Путин поручил разработать меры для улучшения демографической ситуации
Путин поручил разработать меры для улучшения демографической ситуации - РИА Новости, 08.12.2025
Путин поручил разработать меры для улучшения демографической ситуации
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ продумать комплексные решения для перелома негативных демографических тенденций. РИА Новости, 08.12.2025
