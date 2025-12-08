Рейтинг@Mail.ru
Путин распорядился подписать договор с Никарагуа о выдаче преступников - РИА Новости, 08.12.2025
23:47 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/putin-2060693252.html
Путин распорядился подписать договор с Никарагуа о выдаче преступников
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин распорядился подписать договоры с Никарагуа о выдаче преступников и о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы.
Соответствующие распоряжения главы государства опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Манагуа, столица Никарагуа - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Правительство Никарагуа заявило о выходе из Совета по правам человека ООН
28 февраля, 00:53
«
"Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании договора между Российской Федерацией и Республикой Никарагуа о выдаче. Поручить Минюсту России по достижении договоренности с никарагуанской стороной подписать от имени Российской Федерации указанный договор, разрешив вносить в его проект, одобренный правительством РФ, изменения, не имеющие принципиального характера", - указано в документе.
Другим распоряжением президент поручил Минюсту по достижении договоренности с никарагуанской стороной подписать договор между Россией и Никарагуа о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы. В проект этого договора также разрешено вносить не имеющие принципиального характера изменения.
Правительство РФ ранее одобрило проект договора между Россией и Никарагуа о выдаче. Согласно документу, страны "обязуются в соответствии с положениями настоящего договора выдавать по запросу друг другу лицо, находящееся на территории одной из сторон, для уголовного преследования или исполнения приговора за совершение преступлений, влекущих выдачу". Речь идет о деяниях, которые в соответствии с законодательством обеих стран являются уголовно наказуемыми и влекут наказание в виде лишения свободы на срок не менее 1 года или более тяжкое наказание, указано в проекте договора. В документе обозначены условия выдачи и основания для отказа в выдаче. Предполагается, что договор будет применяться к запросам о выдаче, поступившим после его вступления в силу, даже если они связаны с преступлениями, совершенными до этой даты.
Кабмин также ранее одобрил проект договора между РФ и Никарагуа о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы. В соответствии с этим документом осужденный к лишению свободы на территории одной из стран может быть передан другой стороне для продолжения отбывания наказания. Проектом определены условия и процедура передачи.
Флаг Никарагуа - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
В Никарагуа назначили двух министров иностранных дел
24 сентября, 18:00
 
РоссияНикарагуаВладимир Путин
 
 
