Путин распорядился подписать договор с Никарагуа о выдаче преступников

Правительство РФ ранее одобрило проект договора между Россией и Никарагуа о выдаче. Согласно документу, страны "обязуются в соответствии с положениями настоящего договора выдавать по запросу друг другу лицо, находящееся на территории одной из сторон, для уголовного преследования или исполнения приговора за совершение преступлений, влекущих выдачу". Речь идет о деяниях, которые в соответствии с законодательством обеих стран являются уголовно наказуемыми и влекут наказание в виде лишения свободы на срок не менее 1 года или более тяжкое наказание, указано в проекте договора. В документе обозначены условия выдачи и основания для отказа в выдаче. Предполагается, что договор будет применяться к запросам о выдаче, поступившим после его вступления в силу, даже если они связаны с преступлениями, совершенными до этой даты.