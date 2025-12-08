Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
23:02 08.12.2025 (обновлено: 23:38 08.12.2025)
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Путин подписал указ о призыве на военные сборы - РИА Новости, 08.12.2025
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Верховный главнокомандующий Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы россиян, пребывающих в запасе. РИА Новости, 08.12.2025
Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы в 2026 году

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Верховный главнокомандующий Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы россиян, пребывающих в запасе.

Граждане, пребывающие в запасе, — это все мужчины, состоящие на воинском учете, которые ранее служили в Вооруженных силах или имели законные основания не проходить срочную службу.

"Постановляю призывать в 2026 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов", — говорится в документе.
Они будут проходить:
  • в Вооруженных силах России;
  • в войсках Росгвардии;
  • в спасательных воинских формированиях МЧС;
  • в органах государственной охраны и ФСБ.
Выполнение мероприятий по призыву и проведение самих сборов обеспечат правительство и региональные органы исполнительной власти.
В прошлом месяце Путин подписал закон, позволяющий направлять резервистов на спецсборы по защите объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры.

Резервисты — это ранее служившие в армии или других силовых структурах граждане, добровольно заключившие контракт о пребывании в резерве. Их не следует путать с гражданами запаса, а также с контрактниками — действующими военнослужащими.

На них будут распространяться те же права, обязанности, социальные гарантии, компенсации и ответственность, которые предусмотрены для проходящих военные сборы граждан запаса.
