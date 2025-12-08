Путин подписал указ о призыве на военные сборы

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Верховный главнокомандующий Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы россиян, пребывающих в запасе.
Граждане, пребывающие в запасе, — это все мужчины, состоящие на воинском учете, которые ранее служили в Вооруженных силах или имели законные основания не проходить срочную службу.
"Постановляю призывать в 2026 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов", — говорится в документе.
Они будут проходить:
- в Вооруженных силах России;
- в войсках Росгвардии;
- в спасательных воинских формированиях МЧС;
- в органах государственной охраны и ФСБ.
Выполнение мероприятий по призыву и проведение самих сборов обеспечат правительство и региональные органы исполнительной власти.
В прошлом месяце Путин подписал закон, позволяющий направлять резервистов на спецсборы по защите объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры.
Резервисты — это ранее служившие в армии или других силовых структурах граждане, добровольно заключившие контракт о пребывании в резерве. Их не следует путать с гражданами запаса, а также с контрактниками — действующими военнослужащими.
На них будут распространяться те же права, обязанности, социальные гарантии, компенсации и ответственность, которые предусмотрены для проходящих военные сборы граждан запаса.
