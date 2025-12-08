Рейтинг@Mail.ru
22:57 08.12.2025
Путин увеличил фонд оплаты труда сотрудников ФСВТС
Путин увеличил фонд оплаты труда сотрудников ФСВТС
2025-12-08T22:57:00+03:00
2025-12-08T22:57:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
экономика, россия, владимир путин, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин увеличил годовой фонд оплаты труда работников центрального аппарата Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ почти на 42 миллиона рублей.
Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Внести в указ президента Российской Федерации от 16 августа 2004 года № 1083 "Вопросы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству"... изменение, заменив в подпункте "б" пункта 3 слова "в размере 552 344,7 тысячи рублей" словами "в размере 594 322,9 тысячи рублей", - говорится в документе.
Этот пункт указа устанавливает размер фонда оплаты труда работников центрального аппарата ФСВТС в расчете на год.
В документе обозначено, что указ вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2025 года.
Путин подписал указ о призыве граждан из запаса на военные сборы
