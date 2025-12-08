Путин увеличил фонд оплаты труда сотрудников ФСВТС

«

"Внести в указ президента Российской Федерации от 16 августа 2004 года № 1083 "Вопросы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству"... изменение, заменив в подпункте "б" пункта 3 слова "в размере 552 344,7 тысячи рублей" словами "в размере 594 322,9 тысячи рублей", - говорится в документе.