Рейтинг@Mail.ru
Путин продлил запрет на сделки с долями "недружественных" нерезидентов - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:24 08.12.2025 (обновлено: 22:36 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/putin-2060684717.html
Путин продлил запрет на сделки с долями "недружественных" нерезидентов
Путин продлил запрет на сделки с долями "недружественных" нерезидентов - РИА Новости, 08.12.2025
Путин продлил запрет на сделки с долями "недружественных" нерезидентов
Президент России Владимир Путин продлил до конца 2027 года запрет "недружественным" нерезидентам совершать сделки со своими долями в ряде российских компаний, в РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T22:24:00+03:00
2025-12-08T22:36:00+03:00
россия
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780217186_0:67:2865:1679_1920x0_80_0_0_900b95278de255933a0ff7f52014941c.jpg
https://ria.ru/20251208/putin-2060680872.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780217186_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_4e2f7c0c86c8f581e4ab0a737a7ddb68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин продлил запрет на сделки с долями "недружественных" нерезидентов

Путин продлил до 2028 г запрет на сделки с долями "недружественных" нерезидентов

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил до конца 2027 года запрет "недружественным" нерезидентам совершать сделки со своими долями в ряде российских компаний, в частности из сферы финансов и ТЭК, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Внести в Указ Президента Российской Федерации от 5 августа 2022 г. № 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций"... изменение, заменив в пункте 1 слова "до 31 декабря 2025 г." словами "до 31 декабря 2027 г.", - говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Путин продлил согласование россиянами покупок долей в иностранных компаниях
Вчера, 21:45
 
РоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала