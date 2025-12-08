https://ria.ru/20251208/putin-2060681928.html
Работу по мирному плану нужно вести за закрытыми дверями, заявил Песков
Работу по мирному плану нужно вести за закрытыми дверями, заявил Песков - РИА Новости, 08.12.2025
Работу по мирному плану нужно вести за закрытыми дверями, заявил Песков
Работа по украинскому урегулированию очень сложная, она должна вестись за закрытыми дверями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T21:54:00+03:00
2025-12-08T21:54:00+03:00
2025-12-08T21:57:00+03:00
в мире
россия
сша
киев
дональд трамп
владимир зеленский
дмитрий песков
россия
сша
киев
Работу по мирному плану нужно вести за закрытыми дверями, заявил Песков
Песков: украинское урегулирование нужно вести за закрытыми дверями