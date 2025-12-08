Рейтинг@Mail.ru
Работу по мирному плану нужно вести за закрытыми дверями, заявил Песков - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:54 08.12.2025 (обновлено: 21:57 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/putin-2060681928.html
Работу по мирному плану нужно вести за закрытыми дверями, заявил Песков
Работу по мирному плану нужно вести за закрытыми дверями, заявил Песков - РИА Новости, 08.12.2025
Работу по мирному плану нужно вести за закрытыми дверями, заявил Песков
Работа по украинскому урегулированию очень сложная, она должна вестись за закрытыми дверями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T21:54:00+03:00
2025-12-08T21:57:00+03:00
в мире
россия
сша
киев
дональд трамп
владимир зеленский
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059436639_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_05c891b3dcc53a3262d79a70801b3d1e.jpg
https://ria.ru/20251208/zelenskiy-2060589884.html
россия
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059436639_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fd479ac29204d2588b6d42ba3fff47c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
Работу по мирному плану нужно вести за закрытыми дверями, заявил Песков

Песков: украинское урегулирование нужно вести за закрытыми дверями

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Работа по украинскому урегулированию очень сложная, она должна вестись за закрытыми дверями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Не думаю, что это означает что-то. Это означает, что ведется очень сложная работа, она должна вестись за закрытыми дверями", - ответил Песков телеканалу "Россия 1" на вопрос о том, означают ли переговоры европейских лидеров с Владимиром Зеленским и заявления президента США Дональда Трампа о его недовольстве главой киевского режима, что разрешение украинского конфликта будет затянуто из-за Киева.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Зеленский сделал заявление о Донбассе после критики Трампа
Вчера, 15:06
 
В миреРоссияСШАКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала