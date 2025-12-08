Путин исключил должность зампреда в СПЧ

«

"Внести в положение о совете при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, утвержденное указом президента Российской Федерации от 1 февраля 2011 года № 120 "О совете при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека" (собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 6, статья 852; 2013, № 6, статья 497; 2015, № 48, статья 6817; 2018, № 50, статья 7737; 2019, № 43, статья 6079; 2020, № 38, статья 5853; 2021, № 8, статья 1314), следующие изменения: из пункта семь слова "заместитель председателя совета" исключить", - говорится в указе.