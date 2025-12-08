Путин продлил разрешение иностранцам оплачивать газ не только через ГПБ

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил до 1 апреля 2026 года разрешение иностранцам оплачивать российский газ в рублях не только через Газпромбанк (ГПБ), но и через другие российские банки, следует из соответствующего указа.