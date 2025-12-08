Рейтинг@Mail.ru
Путин продлил разрешение иностранцам оплачивать газ не только через ГПБ - РИА Новости, 08.12.2025
21:33 08.12.2025 (обновлено: 22:33 08.12.2025)
Путин продлил разрешение иностранцам оплачивать газ не только через ГПБ
Путин продлил разрешение иностранцам оплачивать газ не только через ГПБ - РИА Новости, 08.12.2025
Путин продлил разрешение иностранцам оплачивать газ не только через ГПБ
Президент России Владимир Путин продлил до 1 апреля 2026 года разрешение иностранцам оплачивать российский газ в рублях не только через Газпромбанк (ГПБ), но и... РИА Новости, 08.12.2025
россия, владимир путин, газпромбанк, в мире
Россия, Владимир Путин, Газпромбанк, В мире
Путин продлил разрешение иностранцам оплачивать газ не только через ГПБ

Путин продлил разрешение иностранцам оплачивать газ в рублях через банки РФ

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил до 1 апреля 2026 года разрешение иностранцам оплачивать российский газ в рублях не только через Газпромбанк (ГПБ), но и через другие российские банки, следует из соответствующего указа.
Ранее этот срок истекал 31 декабря 2025 года.
Согласно указу №895, изменения внесены в указ от 31 марта 2022 года № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В новой редакции уточняется, что покупатели из недружественных стран могут осуществлять платежи за российский газ в рублях через российские кредитные организации, помимо Газпромбанка, до 1 апреля 2026 года.
Путин в конце прошлого года подписывал указ с соответствующим разрешением для зарубежных контрагентов до 1 апреля. Затем оно продлевалось до 1 июля, до 1 октября и до 31 декабря.
А в начале декабря 2024 года другим указом он отменил обязательство иностранных покупателей российского газа платить за него только через Газпромбанк до снятия с него санкций США, введенных в ноябре.
Здание ЦБ - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
ЦБ с 8 декабря снимет ограничения на перевод средств за рубеж для россиян
5 декабря, 10:52
5 декабря, 10:52
 
РоссияВладимир ПутинГазпромбанкВ мире
 
 
