Путин рассказал о вкладе ПА ОДКБ в гармонизацию законодательства
08.12.2025
Путин рассказал о вкладе ПА ОДКБ в гармонизацию законодательства
Путин рассказал о вкладе ПА ОДКБ в гармонизацию законодательства
Путин рассказал о вкладе ПА ОДКБ в гармонизацию законодательства
Парламентская ассамблея ОДКБ вносит заметный вклад в гармонизацию законодательства между странами организации в области обороны и безопасности, заявил президент РИА Новости, 08.12.2025
2025
Путин рассказал о вкладе ПА ОДКБ в гармонизацию законодательства

Путин: Парламентская ассамблея ОДКБ вносит заметный вклад в гармонизацию законов

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Парламентская ассамблея ОДКБ вносит заметный вклад в гармонизацию законодательства между странами организации в области обороны и безопасности, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Парламентская ассамблея была создана почти 20 лет назад, в 2006 году, и действительно вносит серьёзный, заметный вклад в совершенствование гармонизации законодательства между нашими странами в области обороны и безопасности", - сказал Путин на встрече с членами совета парламентской ассамблеи ОДКБ - главами парламентов государств ОДКБ.
Президент также особо выделил модельный закон по вопросам противодействия терроризму. По словам главы государства, он является одним из существенных элементов нормативной базы, без которой на практическом уровне очень трудно принимать решения.
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
В Совбезе призвали ОДКБ действовать превентивно в условиях новых угроз
7 октября, 19:08
 
