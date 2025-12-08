https://ria.ru/20251208/putin-2060679146.html
Путин рассказал о вкладе ПА ОДКБ в гармонизацию законодательства
Путин рассказал о вкладе ПА ОДКБ в гармонизацию законодательства
Парламентская ассамблея ОДКБ вносит заметный вклад в гармонизацию законодательства между странами организации в области обороны и безопасности, заявил президент РИА Новости, 08.12.2025
в мире
россия
владимир путин
одкб
в мире, россия, владимир путин, одкб
В мире, Россия, Владимир Путин, ОДКБ
Путин: Парламентская ассамблея ОДКБ вносит заметный вклад в гармонизацию законов