Путин отметил вклад ПА ОДКБ в мониторинг выборов

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил вклад Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ в мониторинг выборов для стабильности внутриполитической ситуации в странах объединения.
"Ассамблея традиционно многое делает для мониторинга выборов. Это, на мой взгляд, очень важно для того, чтобы обеспечивать стабильность нашей внутриполитической повестки. Насколько это важно, говорить нет необходимости, вы прекрасно это понимаете", - сказал глава государства в ходе встречи с членами Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ - главами парламентов государства ОДКБ.
Он также подчеркнул, что работа мониторинговых групп ПА ОДКБ на выборах помогает странам организации подчеркивать легитимность политических процессов.
"Создание таких представительных и очень авторитетных мониторинговых групп помогает каждому из наших государств проходить, во-первых, через эти этапные пути, связанные с выборными кампаниями, а во-вторых, подчеркивать легитимность происходящих в наших странах политических процессов", - добавил Путин.
