Путин подписал указ о ротации в СПЧ
21:03 08.12.2025 (обновлено: 21:57 08.12.2025)
Путин подписал указ о ротации в СПЧ
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава России Владимир Путин в понедельник подписал указ о ротации в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, сообщили в СПЧ.
"В состав обновленного Совета вошли: председатель совета Общероссийской общественной благотворительной организации "Союз семей военнослужащих России" Мария Большакова, советник председателя правления некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий Наталья Кравченко, ректор МПГУ Алексей Лубков, председатель Общероссийского общественного движения "Гражданский комитет России" Артур Шлыков", - сообщили в Telegram-канале СПЧ.
Кроме того, указом главы государства из Совета посмертно исключен Кирилл Вышинский. Также из СПЧ исключены Николай Иванов, Ирина Киркора, Роман Романов и Игорь Юргенс.
"Включение в состав Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека большая честь для меня, знак высокого доверия президента и значимая оценка моей работы в Общественной палате РФ на протяжении последних 5,5 лет. Повышение качества образования в нашей стране для меня всегда было и остается решающим фактором укрепления современной инновационной экономики", - сказала РИА Новости Наталья Кравченко.
Она добавила, что стремительный технологический прогресс, кардинально меняя все сферы жизни - образование, медицину, рынок труда, производство, - напрямую влияет и на уровень жизни людей, на общество, на важнейшую сферу прав человека. Кроме того, по мнению Кравченко, вопросы защиты прав человека в условиях революционно быстрого технологического и общественного развития займут важнейшее место в повестке.
Общество Россия Владимир Путин Мария Большакова Кирилл Вышинский Московский педагогический государственный университет
 
 
