Путин подписал указ о ротации в СПЧ

Она добавила, что стремительный технологический прогресс, кардинально меняя все сферы жизни - образование, медицину, рынок труда, производство, - напрямую влияет и на уровень жизни людей, на общество, на важнейшую сферу прав человека. Кроме того, по мнению Кравченко, вопросы защиты прав человека в условиях революционно быстрого технологического и общественного развития займут важнейшее место в повестке.