Работа в рамках ОДКБ не связана с текущей конъюнктурой, заявил Путин
Работа в рамках ОДКБ не связана с текущей конъюнктурой, заявил Путин - РИА Новости, 08.12.2025
Работа в рамках ОДКБ не связана с текущей конъюнктурой, заявил Путин
Работа в рамках ОДКБ не связана с текущей конъюнктурой, она имеет среднесрочный горизонт планирования, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.12.2025
Работа в рамках ОДКБ не связана с текущей конъюнктурой, заявил Путин
Путин заявил, что работа в рамках ОДКБ имеет среднесрочный горизонт планирования