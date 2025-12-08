Рейтинг@Mail.ru
Путин ежедневно просматривает обращения на прямую линию - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:35 08.12.2025 (обновлено: 20:42 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/putin-2060674525.html
Путин ежедневно просматривает обращения на прямую линию
Путин ежедневно просматривает обращения на прямую линию - РИА Новости, 08.12.2025
Путин ежедневно просматривает обращения на прямую линию
Президент России Владимир Путин ежедневно видит статистику обращений, поступающих на прямую линию, имеет возможность все оценивать, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T20:35:00+03:00
2025-12-08T20:42:00+03:00
прямая линия с владимиром путиным — 2024
владимир путин
россия
политика
общероссийский народный фронт
итоги года с владимиром путиным — 2025
сбербанк россии
михаил кузнецов (экс-губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_015cf1a3dd81b8600468112196fb2f29.jpg
https://ria.ru/20251208/putin-2060662071.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_1a6c63aa1fe50b2207a4f6f5466299c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия, политика, общероссийский народный фронт, итоги года с владимиром путиным — 2025, сбербанк россии, михаил кузнецов (экс-губернатор)
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, Россия, Политика, Общероссийский народный фронт, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Сбербанк России, Михаил Кузнецов (экс-губернатор)
Путин ежедневно просматривает обращения на прямую линию

РИА Новости: Путин ежедневно видит статистику обращений на прямую линию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ежедневно видит статистику обращений, поступающих на прямую линию, имеет возможность все оценивать, сообщил РИА Новости глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.
«
"Президент видит все в ежедневном режиме, сколько там (обращений – ред.) поступает, имеет возможность все оценивать", - сказал Кузнецов в ответ на вопрос, докладывается ли президенту о том, сколько обращений поступает на прямую линию.
Он отметил, что задача ОНФ на сегодня заключается в том, чтобы все проанализировать, сопоставить, дополнить фактурой и верифицировать.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. В четверг, 4 декабря, в 15.00 мск стартовал сбор вопросов для программы, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в прошлом, "ГигаЧат" Сбербанка будет расшифровывать обращения на прямую линию.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Лже-колл-центров прямой линии с Путиным пока не фиксировали, сообщил Песков
Вчера, 19:13
 
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024Владимир ПутинРоссияПолитикаОбщероссийский народный фронтИтоги года с Владимиром Путиным — 2025Сбербанк РоссииМихаил Кузнецов (экс-губернатор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала