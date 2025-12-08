Рейтинг@Mail.ru
Россия будет делать все для укрепления ОДКБ, заявил Путин - РИА Новости, 08.12.2025
20:19 08.12.2025 (обновлено: 20:25 08.12.2025)
Россия будет делать все для укрепления ОДКБ, заявил Путин
Россия будет делать все для укрепления ОДКБ, заявил Путин - РИА Новости, 08.12.2025
Россия будет делать все для укрепления ОДКБ, заявил Путин
Россия будет делать всё для укрепления ОДКБ, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.12.2025
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Россия будет делать всё для укрепления ОДКБ, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы, безусловно, будем делать всё, что касается укрепления организации", - сказал Путин на встрече с членами Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ - главами парламентов государств ОДКБ.
LIVE: Путин на совещании с главами парламентов стран — участниц ОДКБ - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Путин назвал приоритеты ОДКБ
РоссияОДКБВладимир Путин
 
 
