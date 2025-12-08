Рейтинг@Mail.ru
08.12.2025
19:26 08.12.2025
Правительство отработало этот год ритмично, как и регионы, заявил Путин
Правительство России отработало 2025 год ритмично, как и регионы страны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.12.2025
политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Правительство отработало этот год ритмично, как и регионы, заявил Путин

Путин: правительство и регионы отработали 2025 год ритмично

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Правительство России отработало 2025 год ритмично, как и регионы страны, заявил президент России Владимир Путин.
"Я хочу поблагодарить, еще вернемся к этому позже на наших встречах перед Новым годом... И правительство отработало ритмично этот год, и регионы", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Президент РФ Владимир Путин перед заседанием Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Путин поставил правительству шесть задач на 2026 год
Политика Россия Владимир Путин
 
 
