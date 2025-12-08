Рейтинг@Mail.ru
Лже-колл-центров прямой линии с Путиным пока не фиксировали, сообщил Песков - РИА Новости, 08.12.2025
19:13 08.12.2025
Лже-колл-центров прямой линии с Путиным пока не фиксировали, сообщил Песков
Лже-колл-центров прямой линии с Путиным пока не фиксировали, сообщил Песков
2025
россия, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Лже-колл-центров прямой линии с Путиным пока не фиксировали, сообщил Песков

Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Факты создания ложных колл-центров прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным пока не фиксировались, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Такое было в прошлом году, пока мы это не зафиксировали", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, создавались ли лже-колл-центры прямой линии с Путиным.
Зима - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Эксперт рассказала об обращениях граждан зрелого возраста на прямую линию
6 декабря, 14:00
 
РоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
