18:57 08.12.2025
Мишустин проработает поручения по итогам совета по стратегическому развитию
Мишустин проработает поручения по итогам совета по стратегическому развитию
политика
россия
владимир путин
михаил мишустин
россия
политика, россия, владимир путин, михаил мишустин
Политика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Мишустин проработает поручения по итогам совета по стратегическому развитию

Путин поручил Мишустину проработать поручения по итогам совета по стратразвитию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину включиться в проработку перечня поручений по итогам совета по стратегическому развитию.
Путин в понедельник проводит в Кремле заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
"У нас подготовлен перечень поручений. Я бы просил, Михаил Владимирович, тоже вас подключиться к подготовке этого перечня, так, чтобы это на правительство не сваливалось, чтобы все пункты, которые здесь обозначены, проработаны, чтобы они были реальным планом нашей совместной работы на 2026 год", - сказал Путин.
Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Путин поручил начать структурную перестройку экономики России
ПолитикаРоссияВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
