https://ria.ru/20251208/putin-2060659646.html
Мишустин проработает поручения по итогам совета по стратегическому развитию
Мишустин проработает поручения по итогам совета по стратегическому развитию - РИА Новости, 08.12.2025
Мишустин проработает поручения по итогам совета по стратегическому развитию
Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину включиться в проработку перечня поручений по итогам совета по стратегическому... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T18:57:00+03:00
2025-12-08T18:57:00+03:00
2025-12-08T18:57:00+03:00
политика
россия
владимир путин
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060648878_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_7aa81dcc7954a1a214b6de57093904ac.jpg
https://ria.ru/20251208/putin-2060613234.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060648878_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7767cd5785160f42ea4caa1183d21157.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, михаил мишустин
Политика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Мишустин проработает поручения по итогам совета по стратегическому развитию
Путин поручил Мишустину проработать поручения по итогам совета по стратразвитию