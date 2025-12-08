МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал усилить контроль за обращением наличных денег в рамках борьбы с теневым сектором в экономике.

По его словам, необходимо устранить незаконный оборот продукции на оптовых и розничных рынках, в цифровом пространстве, при этом делать это без "массовых набегов", как иногда бывало раньше.

"Кардинально сократить нелегальную занятость, которая нарушает права граждан Российской Федерации, усилить контроль за обращением наличных денег", - заявил Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

При этом важно действовать грамотно и не создавать ограничений для экономического роста, подчеркнул президент.

Путин потребовал, чтобы предприниматели и компании, которые добросовестно ведут свой бизнес, получили новые возможности для развития и ощутимую выгоду от "обеления" рынка.

"В свою очередь, для государства, для общества в целом эффект должен заключаться в том числе в увеличении поступлений в бюджеты, причем бюджеты разных уровней", - пояснил президент.