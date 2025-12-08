https://ria.ru/20251208/putin-2060657929.html
Путин призвал усилить контроль за обращением наличных
08.12.2025
Путин призвал усилить контроль за обращением наличных
Президент России Владимир Путин призвал усилить контроль за обращением наличных денег в рамках борьбы с теневым сектором в экономике.
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал усилить контроль за обращением наличных денег в рамках борьбы с теневым сектором в экономике.
По его словам, необходимо устранить незаконный оборот продукции на оптовых и розничных рынках, в цифровом пространстве, при этом делать это без "массовых набегов", как иногда бывало раньше.
"Кардинально сократить нелегальную занятость, которая нарушает права граждан Российской Федерации, усилить контроль за обращением наличных денег", - заявил Путин
на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
При этом важно действовать грамотно и не создавать ограничений для экономического роста, подчеркнул президент.
Путин потребовал, чтобы предприниматели и компании, которые добросовестно ведут свой бизнес, получили новые возможности для развития и ощутимую выгоду от "обеления" рынка.
"В свою очередь, для государства, для общества в целом эффект должен заключаться в том числе в увеличении поступлений в бюджеты, причем бюджеты разных уровней", - пояснил президент.
На совете по стратегическому развитию и нацпроектам Путин поставил перед правительством и регионами системную задачу обеления национальной экономики. Он назвал важным, чтобы с пересмотром НДС бизнес не уходил работать в тень, при этом выразил надежду, что повышение НДС до 22% будет временным решением.