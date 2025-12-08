https://ria.ru/20251208/putin-2060656977.html
Путин предложил тратить средства со штрафов на общественный транспорт
Путин предложил тратить средства со штрафов на общественный транспорт
Президент России Владимир Путин предложил подумать над предложением о целевом направлении средств от штрафов на обновление общественного транспорта. РИА Новости, 08.12.2025
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил подумать над предложением о целевом направлении средств от штрафов на обновление общественного транспорта.
В ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава Республики Бурятия Алексей Цыденов обратился к президенту России с вопросом, можно ли проработать целевое направление средств, получаемых в виде штрафов за нарушение правил дорожного движения, на обновление общественного транспорта.
"Минфин у нас не любит такие целевые назначения, но в целом, подумать можно, почему нет, ладно, хорошо, надо просто, у нас перечень поручений есть, проект, я попрошу коллег тогда с соответствующими ведомствами проработать это", - сказал Путин.