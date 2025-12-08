Путин предложил тратить средства со штрафов на общественный транспорт

В ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава Республики Бурятия Алексей Цыденов обратился к президенту России с вопросом, можно ли проработать целевое направление средств, получаемых в виде штрафов за нарушение правил дорожного движения, на обновление общественного транспорта.

"Минфин у нас не любит такие целевые назначения, но в целом, подумать можно, почему нет, ладно, хорошо, надо просто, у нас перечень поручений есть, проект, я попрошу коллег тогда с соответствующими ведомствами проработать это", - сказал Путин.