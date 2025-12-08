Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил тратить средства со штрафов на общественный транспорт
18:47 08.12.2025
Путин предложил тратить средства со штрафов на общественный транспорт
Путин предложил тратить средства со штрафов на общественный транспорт
Президент России Владимир Путин предложил подумать над предложением о целевом направлении средств от штрафов на обновление общественного транспорта. РИА Новости, 08.12.2025
общество, россия, республика бурятия, владимир путин, алексей цыденов, министерство финансов рф (минфин россии)
Путин предложил тратить средства со штрафов на общественный транспорт

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил подумать над предложением о целевом направлении средств от штрафов на обновление общественного транспорта.
В ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава Республики Бурятия Алексей Цыденов обратился к президенту России с вопросом, можно ли проработать целевое направление средств, получаемых в виде штрафов за нарушение правил дорожного движения, на обновление общественного транспорта.
"Минфин у нас не любит такие целевые назначения, но в целом, подумать можно, почему нет, ладно, хорошо, надо просто, у нас перечень поручений есть, проект, я попрошу коллег тогда с соответствующими ведомствами проработать это", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Путин рассказал о прогнозе инфляции на 2025 год
ОбществоРоссияРеспублика БурятияВладимир ПутинАлексей ЦыденовМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
