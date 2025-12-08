https://ria.ru/20251208/putin-2060648094.html
Песков оценил интерес россиян к прямой линии Путина
Песков оценил интерес россиян к прямой линии Путина - РИА Новости, 08.12.2025
Песков оценил интерес россиян к прямой линии Путина
Интерес россиян к прямой линии президента РФ Владимира Путина большой, сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T18:19:00+03:00
прямая линия с владимиром путиным
политика
владимир путин
россия
дмитрий песков
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
Новости
ru-RU
Песков оценил интерес россиян к прямой линии Путина
