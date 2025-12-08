Рейтинг@Mail.ru
Путин поставил правительству шесть задач на 2026 год
08.12.2025
Путин поставил правительству шесть задач на 2026 год
Президент России Владимир Путин поставил правительству шесть системных задач на 2026 год в реализации национальных проектов и государственной политики.
Путин про «обеление» национальной экономики
Про «обеление» национальной экономики Подчеркну: здесь важно действовать грамотно. Не создавать ограничений для экономического роста. Предприниматели, компании, которые порядочно, добросовестно ведут свой бизнес, должны получить новые возможности для развития, прямую, ощутимую выгоду от «обеления» рынка.
Путин о системе поддержки семей с детьми и рождаемости
О системе поддержки семей с детьми и рождаемости Рост рождаемости, поддержка семей с детьми, увеличение продолжительности здоровой жизни граждан – всё это ключевые направления наших совместных усилий.
Путин поставил правительству шесть задач на 2026 год

Президент РФ Владимир Путин перед заседанием Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин перед заседанием Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поставил правительству шесть системных задач на 2026 год в реализации национальных проектов и государственной политики.
Путин в понедельник проводит в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
"Прошу правительство подготовить комплексные решения для перелома негативной демографической тенденции. Это первая системная задача, которая стоит перед правительством и регионами на 2026 год в части реализации национальных проектов и в целом государственной политики", - поручил Путин.
Он отметил необходимость анализа демографических мер поддержки, которые действуют в регионах, и их тиражирования на общенациональном уровне. Для этого президент поручил правительству и субъектам актуализировать региональные программы повышения рождаемости.
Вторая системная задача, которую поставил российский лидер перед правительством, - немедленно приступить к реализации плана структурных изменений в экономике до 2030 года, который подразумевает создание современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях, на производствах с высокой добавленной стоимостью, а также рост потребления отечественных товаров. Это позволит в конце следующего года сформировать платформу для выхода на темп роста экономики России на уровень не ниже мировых.
Третья задача - изменение структуры внешней торговли, которая должна стать более технологичной.
"Четвёртая системная задача, которую я хочу обозначить перед правительством и регионами на будущий год, - это обеление национальной экономики. Развитие прозрачной конкурентной деловой среды и соответствующий план правительства уже также подготовлен. Это очень важно", - указал глава государства.
Помимо этого, Путин поручил правительству активнее вовлекать в проекты повышения производительности труда компании из отраслей с высокой занятостью и большими резервами для роста производительности труда, а именно из торговли, строительства, отдельных обрабатывающих секторов, сельского хозяйства, транспорта и туризма. При этом в пятую задачу на 2026 год президент включил также распространение проектов повышения производительности труда на все государственные и муниципальные организации социальной сферы.
"Принципиально важно, чтобы отечественные инновации, в том числе технологии искусственного интеллекта, автономных систем, цифровых платформ находили широкое применение во всех сферах жизни, в экономических и социальных отраслях, в системе государственного управления. Внедрение этих возможностей нужно поставить именно на поток, создать для этого дополнительные эффективные стимулы. И это шестая системная задача, которая стоит перед правительством на следующий год", - сказал Путин.
Заголовок открываемого материала