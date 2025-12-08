Путин поставил правительству шесть задач на 2026 год

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поставил правительству шесть системных задач на 2026 год в реализации национальных проектов и государственной политики.

Путин в понедельник проводит в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Прошу правительство подготовить комплексные решения для перелома негативной демографической тенденции. Это первая системная задача, которая стоит перед правительством и регионами на 2026 год в части реализации национальных проектов и в целом государственной политики", - поручил Путин.

Он отметил необходимость анализа демографических мер поддержки, которые действуют в регионах, и их тиражирования на общенациональном уровне. Для этого президент поручил правительству и субъектам актуализировать региональные программы повышения рождаемости.

Вторая системная задача, которую поставил российский лидер перед правительством, - немедленно приступить к реализации плана структурных изменений в экономике до 2030 года, который подразумевает создание современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях, на производствах с высокой добавленной стоимостью, а также рост потребления отечественных товаров. Это позволит в конце следующего года сформировать платформу для выхода на темп роста экономики России на уровень не ниже мировых.

Третья задача - изменение структуры внешней торговли, которая должна стать более технологичной.

"Четвёртая системная задача, которую я хочу обозначить перед правительством и регионами на будущий год, - это обеление национальной экономики. Развитие прозрачной конкурентной деловой среды и соответствующий план правительства уже также подготовлен. Это очень важно", - указал глава государства.

Помимо этого, Путин поручил правительству активнее вовлекать в проекты повышения производительности труда компании из отраслей с высокой занятостью и большими резервами для роста производительности труда, а именно из торговли, строительства, отдельных обрабатывающих секторов, сельского хозяйства, транспорта и туризма. При этом в пятую задачу на 2026 год президент включил также распространение проектов повышения производительности труда на все государственные и муниципальные организации социальной сферы.