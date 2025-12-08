Рейтинг@Mail.ru
Встреча бизнеса с Путиным пройдет 24 или 26 декабря - РИА Новости, 08.12.2025
17:48 08.12.2025
Встреча бизнеса с Путиным пройдет 24 или 26 декабря
Встреча бизнеса с Путиным пройдет 24 или 26 декабря - РИА Новости, 08.12.2025
Встреча бизнеса с Путиным пройдет 24 или 26 декабря
Встреча представителей бизнеса с президентом России Владимиром Путиным может пройти 24 или 26 декабря, сообщил РИА Новости президент Российского союза... РИА Новости, 08.12.2025
россия
владимир путин
александр шохин
российский союз промышленников и предпринимателей
россия
россия, владимир путин, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей
Россия, Владимир Путин, Александр Шохин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Встреча бизнеса с Путиным пройдет 24 или 26 декабря

РИА Новости: встреча бизнеса с Путиным пройдет 24 или 26 декабря

Президент РФ Владимир Путин перед заседанием Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин перед заседанием Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин перед заседанием Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Встреча представителей бизнеса с президентом России Владимиром Путиным может пройти 24 или 26 декабря, сообщил РИА Новости президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
"Дату не мы назначаем. Мы надеемся, что она пройдет до конца месяца. После 24 декабря останется 26 декабря, а 25 декабря - другое мероприятие", - сказал Шохин на просьбу прокомментировать сообщение, что встреча может пройти 24 декабря.
Ранее Путин сообщил, что встретится с российским бизнесом в конце года.
Путин заявил о задаче системно обелить национальную экономику
РоссияВладимир ПутинАлександр ШохинРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
