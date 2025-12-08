Путин оценил показатель готовности завести детей в регионах

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Показатель, оценивающий готовность завести детей, сильнее всего улучшился в Херсонской и Запорожской областях, республиках Мордовия и Алтай, в Кабардино-Балкарии, сообщил президент РФ Владимир Путин.