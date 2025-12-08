https://ria.ru/20251208/putin-2060639806.html
Путин оценил показатель готовности завести детей в регионах
Путин оценил показатель готовности завести детей в регионах - РИА Новости, 08.12.2025
Путин оценил показатель готовности завести детей в регионах
Показатель, оценивающий готовность завести детей, сильнее всего улучшился в Херсонской и Запорожской областях, республиках Мордовия и Алтай, в... РИА Новости, 08.12.2025
общество
россия
запорожская область
республика алтай
владимир путин
демография
Путин оценил показатель готовности завести детей в регионах
Путин назвал регионы, в которых улучшился показатель готовности завести детей