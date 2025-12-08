Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил показатель готовности завести детей в регионах - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:40 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/putin-2060639806.html
Путин оценил показатель готовности завести детей в регионах
Путин оценил показатель готовности завести детей в регионах - РИА Новости, 08.12.2025
Путин оценил показатель готовности завести детей в регионах
Показатель, оценивающий готовность завести детей, сильнее всего улучшился в Херсонской и Запорожской областях, республиках Мордовия и Алтай, в... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T17:40:00+03:00
2025-12-08T17:40:00+03:00
общество
россия
запорожская область
республика алтай
владимир путин
демография
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060638273_0:363:2996:2048_1920x0_80_0_0_8ffe44d46fec478e1227e0976636330b.jpg
https://ria.ru/20251023/rossiya-2050107230.html
россия
запорожская область
республика алтай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060638273_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_5fc421ec8d35b809fab5f0d50335b940.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, запорожская область, республика алтай, владимир путин, демография
Общество, Россия, Запорожская область, Республика Алтай, Владимир Путин, Демография
Путин оценил показатель готовности завести детей в регионах

Путин назвал регионы, в которых улучшился показатель готовности завести детей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Показатель, оценивающий готовность завести детей, сильнее всего улучшился в Херсонской и Запорожской областях, республиках Мордовия и Алтай, в Кабардино-Балкарии, сообщил президент РФ Владимир Путин.
«
"В целом по стране улучшился социологический показатель оценки готовности завести детей, сильнее всего в Херсонской и Запорожской областях, республиках Мордовия, Алтай, в Кабардино-Балкарии", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
Президент России также отметил, что на 1 ноября 2025 года 18 регионов РФ оказались на уровне или выше планируемых значений рождаемости, 11 регионов - по рождению третьих и последующих детей.
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Голикова сообщила о росте суммарного коэффициента рождаемости в 18 регионах
23 октября, 15:46
 
ОбществоРоссияЗапорожская областьРеспублика АлтайВладимир ПутинДемография
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала