Путин поручил ускорить реализацию мер по обелению экономики - РИА Новости, 08.12.2025
17:36 08.12.2025 (обновлено: 17:49 08.12.2025)
Путин поручил ускорить реализацию мер по обелению экономики
Путин поручил ускорить реализацию мер по обелению экономики

Путин поручил ускорить реализацию мер по обелению российской экономики

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин перед заседанием Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин перед заседанием Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин перед заседанием Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил ускорить принятие мер по обелению экономики в России.
Глава государства отметил, что большинство мероприятий и планов по обелению отдельных секторов экономики в связи с предполагаемыми сроками принятия федеральных законов отнесено на четвертый квартал 2026 года.
"Договорились о принятии определенных мер. Ну, и на четвертый квартал 26-го года перенесли. Я уже не говорю о том, что у нас и внутриполитический календарь движется соответствующим образом, а решения эти, они как бы серьезные, будут отражаться на некоторых секторах экономики. Если уж принимать их, принимать их нужно сейчас и в открытую, прямо, честно. Здесь ничего такого особенного, страшного нет, просто надо это ускорить. Хочу обратить ваше внимание на это", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Нельзя допускать ухода налогоплательщиков в тень, заявил Путин
