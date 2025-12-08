Путин поручил ускорить реализацию мер по обелению экономики

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил ускорить принятие мер по обелению экономики в России.
Глава государства отметил, что большинство мероприятий и планов по обелению отдельных секторов экономики в связи с предполагаемыми сроками принятия федеральных законов отнесено на четвертый квартал 2026 года.
"Договорились о принятии определенных мер. Ну, и на четвертый квартал 26-го года перенесли. Я уже не говорю о том, что у нас и внутриполитический календарь движется соответствующим образом, а решения эти, они как бы серьезные, будут отражаться на некоторых секторах экономики. Если уж принимать их, принимать их нужно сейчас и в открытую, прямо, честно. Здесь ничего такого особенного, страшного нет, просто надо это ускорить. Хочу обратить ваше внимание на это", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.