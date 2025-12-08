https://ria.ru/20251208/putin-2060630935.html
Путин попросил правительство "не тюкать" регионы
Путин попросил правительство "не тюкать" регионы
Правительство РФ не должно "тюкать региональные команды" в рамках работы над нацпроектами, им надо помогать, заявил президент России Владимир Путин на Совете по
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Правительство РФ не должно "тюкать региональные команды" в рамках работы над нацпроектами, им надо помогать, заявил президент России Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
"По каждому направлению реализации нацпроектов фиксируются 10 регионов, где достигнуты результаты ниже остальных субъектов. Очевидно, что здесь требуется более основательная работа всех участников нацпроектов. Прошу коллег из правительства "не тюкать", что называется, региональные команды, а наоборот, включаться вместе в работу, помогать им находить решения", - сказал он.