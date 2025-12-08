Рейтинг@Mail.ru
Путин попросил правительство "не тюкать" регионы - РИА Новости, 08.12.2025
17:16 08.12.2025 (обновлено: 17:22 08.12.2025)
Путин попросил правительство "не тюкать" регионы
Путин попросил правительство "не тюкать" регионы - РИА Новости, 08.12.2025
Путин попросил правительство "не тюкать" регионы
Правительство РФ не должно "тюкать региональные команды" в рамках работы над нацпроектами, им надо помогать, заявил президент России Владимир Путин на Совете по
Путин попросил правительство "не тюкать" регионы

Путин: правительство не должно "тюкать" регионы при работе над нацпроектами

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Правительство РФ не должно "тюкать региональные команды" в рамках работы над нацпроектами, им надо помогать, заявил президент России Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
"По каждому направлению реализации нацпроектов фиксируются 10 регионов, где достигнуты результаты ниже остальных субъектов. Очевидно, что здесь требуется более основательная работа всех участников нацпроектов. Прошу коллег из правительства "не тюкать", что называется, региональные команды, а наоборот, включаться вместе в работу, помогать им находить решения", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Путин заявил о задаче системно обелить национальную экономику
