Путин призвал ускорить реализацию проектов технологического лидерства
Проекты технологического лидерства сложные и нестандартные, но темп их реализации должен серьезно возрасти, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.12.2025
