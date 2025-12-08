Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал ускорить реализацию проектов технологического лидерства - РИА Новости, 08.12.2025
17:12 08.12.2025
Путин призвал ускорить реализацию проектов технологического лидерства
Проекты технологического лидерства сложные и нестандартные, но темп их реализации должен серьезно возрасти, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.12.2025
2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Проекты технологического лидерства сложные и нестандартные, но темп их реализации должен серьезно возрасти, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Понимаю, что проекты технологического лидерства сложные, нестандартные, они требуют решения массы вопросов по ресурсному, научному обеспечению, налаживанию промышленной кооперации. Тем не менее от сборки и упаковки, так сказать, проектов нужно быстрее переходить к фронтальной работе. Темп их реализации должен серьезно возрасти", - сказал Путин в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
