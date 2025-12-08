Рейтинг@Mail.ru
Путин попросил бизнес активнее поддерживать семьи работников с детьми - РИА Новости, 08.12.2025
17:10 08.12.2025
Путин попросил бизнес активнее поддерживать семьи работников с детьми
Путин попросил бизнес активнее поддерживать семьи работников с детьми
Путин попросил бизнес активнее поддерживать семьи работников с детьми

Путин призвал бизнес активнее применять корпоративный демографический стандарт

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил российский бизнес активнее применять возможности корпоративного демографического стандарта.
Глава государства отметил, что в этом году был введен корпоративный демографический стандарт, который позволяет усилить участие бизнеса в достижении демографических целей.
"Прошу наши компании активно использовать эти возможности, руководствоваться принципом социальной ответственности", - сказал Путин в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Необходимо добиться повышения благополучия российских семей, заявил Путин
