https://ria.ru/20251208/putin-2060628364.html
Путин попросил бизнес активнее поддерживать семьи работников с детьми
Путин попросил бизнес активнее поддерживать семьи работников с детьми - РИА Новости, 08.12.2025
Путин попросил бизнес активнее поддерживать семьи работников с детьми
Президент России Владимир Путин попросил российский бизнес активнее применять возможности корпоративного демографического стандарта. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T17:10:00+03:00
2025-12-08T17:10:00+03:00
2025-12-08T17:11:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058617203_0:177:3012:1871_1920x0_80_0_0_ea993384049e9d86933c0c8430d84211.jpg
https://ria.ru/20251208/putin-2060616819.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058617203_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_90addb9981b495924df3dffdcaeafcf0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин попросил бизнес активнее поддерживать семьи работников с детьми
Путин призвал бизнес активнее применять корпоративный демографический стандарт