https://ria.ru/20251208/putin-2060627105.html
Путин поручил компаниям повышать производительность труда
Путин поручил компаниям повышать производительность труда - РИА Новости, 08.12.2025
Путин поручил компаниям повышать производительность труда
Президент России Владимир Путин поручил активнее вовлекать бизнес в проекты повышения производительности труда из отраслей, где занятость высокая, а... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T17:08:00+03:00
2025-12-08T17:08:00+03:00
2025-12-08T17:09:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058119627_0:52:3176:1840_1920x0_80_0_0_e9e83778250fb4f9706f87b39683dec1.jpg
https://ria.ru/20251208/putin-2060620094.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058119627_445:0:3176:2048_1920x0_80_0_0_a624f9b02d8c00c39eec958c37e45fbf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин поручил компаниям повышать производительность труда
Путин поручил вовлекать компании в проекты по повышению производительности труда
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил активнее вовлекать бизнес в проекты повышения производительности труда из отраслей, где занятость высокая, а производительность труда имеет большие резервы для роста.
"Поручаю правительству более активно вовлекать в проекты повышения производительности труда компании из отраслей, где занятость высокая, а производительность труда имеет большие резервы для роста", – сказал он на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.