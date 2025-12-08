Путин поручил компаниям повышать производительность труда

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил активнее вовлекать бизнес в проекты повышения производительности труда из отраслей, где занятость высокая, а производительность труда имеет большие резервы для роста.

"Поручаю правительству более активно вовлекать в проекты повышения производительности труда компании из отраслей, где занятость высокая, а производительность труда имеет большие резервы для роста", – сказал он на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.