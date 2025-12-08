Рейтинг@Mail.ru
17:06 08.12.2025 (обновлено: 17:08 08.12.2025)
Путин поручил обеспечить финансирование технологических нацпроектов
владимир путин, россия, технологии
Владимир Путин, Россия, Технологии
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить финансирование нацпроектов технологического лидерства, в том числе с привлечением внебюджетных источников.
"И, конечно, надо обеспечить финансирование таких нацпроектов, в том числе с привлечением внебюджетных источников", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
Глава государства отметил, что проекты технологического лидерства сложные, нестандартные. Они требуют решения массовых вопросов по ресурсному, научному обеспечению, налаживанию промышленной кооперации.
Владимир ПутинРоссияТехнологии
 
 
