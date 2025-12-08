https://ria.ru/20251208/putin-2060624992.html
Путин указал на регионы, ситуация в которых требует особого внимания
Путин указал на регионы, ситуация в которых требует особого внимания - РИА Новости, 08.12.2025
Путин указал на регионы, ситуация в которых требует особого внимания
Ситуация в регионах, где динамика изменений, по мнению граждан, отстает, требует особого внимания, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T17:04:00+03:00
2025-12-08T17:04:00+03:00
2025-12-08T17:12:00+03:00
Путин указал на регионы, ситуация в которых требует особого внимания
