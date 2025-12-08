Рейтинг@Mail.ru
17:03 08.12.2025 (обновлено: 17:13 08.12.2025)
Путин отметил особую роль региональных команд в реализации нацпроектов
Путин отметил особую роль региональных команд в реализации нацпроектов

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил особую роль региональных команд в реализации нацпроектов.
"Роль, значение, работа региональных команд, их инициативы исключительно важны для реализации национальных проектов", - сказал глава государства в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Путин рассказал о показателях в рамках достижений целей нацпроектов
