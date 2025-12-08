Рейтинг@Mail.ru
17:02 08.12.2025
Путин призвал поставить на поток внедрение российских инноваций
Путин призвал поставить на поток внедрение российских инноваций
Необходимо поставить на поток внедрение российских инноваций, они должны находить широкое применение, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.12.2025
технологии, россия, владимир путин
Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин призвал поставить на поток внедрение российских инноваций

Путин: российские инновации должны находить широкое применение

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Необходимо поставить на поток внедрение российских инноваций, они должны находить широкое применение, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Принципиально важно, чтобы отечественные инновации, в том числе технологии искусственного интеллекта, автономных систем, цифровых платформ, находили широкое применение во всех сферах жизни, в экономических и социальных отраслях, в системе государственного управления. И внедрение этих возможностей нужно поставить именно на поток, создать для этого дополнительные эффективные стимулы", - сказал Путин в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
ТехнологииРоссияВладимир Путин
 
 
