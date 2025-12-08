https://ria.ru/20251208/putin-2060623386.html
Путин призвал поставить на поток внедрение российских инноваций
Необходимо поставить на поток внедрение российских инноваций, они должны находить широкое применение, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T17:02:00+03:00
2025-12-08T17:02:00+03:00
2025-12-08T17:08:00+03:00
технологии
россия
владимир путин
россия
Путин: российские инновации должны находить широкое применение