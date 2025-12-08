Рейтинг@Mail.ru
Путин объявил об увеличении корпоративных выплат при рождении ребенка
17:01 08.12.2025 (обновлено: 17:20 08.12.2025)
Путин объявил об увеличении корпоративных выплат при рождении ребенка
Путин объявил об увеличении корпоративных выплат при рождении ребенка
Выплата работодателя для сотрудника при рождении ребенка, которая не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами, с 1 января вырастет до миллиона рублей, заявил РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T17:01:00+03:00
2025-12-08T17:20:00+03:00
общество
россия
владимир путин
демография
общество, россия, владимир путин, демография
Общество, Россия, Владимир Путин, Демография
Путин объявил об увеличении корпоративных выплат при рождении ребенка

Путин: выплата работодателя сотруднику при рождении ребенка вырастет до миллиона

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Выплата работодателя для сотрудника при рождении ребенка, которая не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами, с 1 января вырастет до миллиона рублей, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Так, с первого января следующего года вырастет сумма, которую работодатель сможет выплачивать сотрудникам при рождении ребенка, и которая не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами. Она составит до одного миллиона рублей. Ранее сумма такой выплаты составляла до 50 тысяч", - сказал Путин в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
