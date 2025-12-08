https://ria.ru/20251208/putin-2060622925.html
Путин объявил об увеличении корпоративных выплат при рождении ребенка
Выплата работодателя для сотрудника при рождении ребенка, которая не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами, с 1 января вырастет до миллиона рублей, заявил РИА Новости, 08.12.2025
Путин: выплата работодателя сотруднику при рождении ребенка вырастет до миллиона