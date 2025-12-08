Рейтинг@Mail.ru
17:00 08.12.2025
Путин призвал кардинально сократить нелегальную занятость
Путин призвал кардинально сократить нелегальную занятость
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно кардинально сократить нелегальную занятость в России. РИА Новости, 08.12.2025
владимир путин
Путин призвал кардинально сократить нелегальную занятость

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно кардинально сократить нелегальную занятость в России.
Глава государства отметил, что перед правительством и регионами в 2026 году стоит системная задача обеления национальной экономики, то есть развития прозрачной конкурентной деловой среды.
"Кардинально сократить нелегальную занятость, которая нарушает права граждан Российской Федерации. Усилить контроль за обращением наличных денег. При этом подчеркну, здесь важно действовать грамотно, не создавать ограничений для экономического роста", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
Обсуждения
Заголовок открываемого материала