Путин призвал кардинально сократить нелегальную занятость

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно кардинально сократить нелегальную занятость в России.

Глава государства отметил, что перед правительством и регионами в 2026 году стоит системная задача обеления национальной экономики, то есть развития прозрачной конкурентной деловой среды.