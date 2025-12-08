https://ria.ru/20251208/putin-2060621766.html
Путин заявил о необходимости стимулировать квалифицированную занятость
России необходимо расширять и стимулировать в стране более квалифицированную занятость, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.12.2025
