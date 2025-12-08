https://ria.ru/20251208/putin-2060620920.html
Путин рассказал о влиянии обеления рынка на предпринимателей
Путин рассказал о влиянии обеления рынка на предпринимателей - РИА Новости, 08.12.2025
Путин рассказал о влиянии обеления рынка на предпринимателей
Порядочные предприниматели должны получить выгоду от обеления рынка, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.12.2025
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Порядочные предприниматели должны получить выгоду от обеления рынка, заявил президент России Владимир Путин.
"Предприниматели и компании, которые порядочно, добросовестно ведут свои дела, свой бизнес, должны получить новые возможности для развития, прямую, ощутимую выгоду от обеления рынка", - сказал президент на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.