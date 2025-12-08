Рейтинг@Mail.ru
Путин озвучил прогноз по росту ВВП и инфляции
16:52 08.12.2025 (обновлено: 17:02 08.12.2025)
Путин озвучил прогноз по росту ВВП и инфляции
Путин озвучил прогноз по росту ВВП и инфляции
Рост ВВП России по итогам 2025 составит около 1%, инфляция - около 6% или ниже, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.12.2025
Путин озвучил прогноз по росту ВВП и инфляции

Путин: рост ВВП России по итогам года составит около одного процента

Денежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Рост ВВП России по итогам 2025 составит около 1%, инфляция - около 6% или ниже, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В текущем году темпы роста экономики России прошли ожидаемый этап замедления. Вместе с сокращением инфляции снизились и темпы роста ВВП. По итогам года они составят около 1%, но и инфляция будет около или даже ниже 6%. В целом цель достигается", - сказал Путин в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
