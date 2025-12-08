https://ria.ru/20251208/putin-2060619378.html
Путин озвучил прогноз по росту ВВП и инфляции
Путин озвучил прогноз по росту ВВП и инфляции - РИА Новости, 08.12.2025
Путин озвучил прогноз по росту ВВП и инфляции
Рост ВВП России по итогам 2025 составит около 1%, инфляция - около 6% или ниже, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.12.2025
россия
Путин озвучил прогноз по росту ВВП и инфляции
Путин: рост ВВП России по итогам года составит около одного процента