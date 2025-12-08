Рейтинг@Mail.ru
16:51 08.12.2025 (обновлено: 17:00 08.12.2025)
Путин поручил усилить региональную компоненту в экономических нацпроектах
Путин поручил усилить региональную компоненту в экономических нацпроектах
Путин поручил усилить региональную компоненту в экономических нацпроектах

Путин заявил, что экономический рост должен охватывать все субъекты федерации

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил усилить региональную компоненту в экономических национальных проектах.
"Подчеркну, экономический рост должен быть всеобъемлющим, охватывать все субъекты федерации. И в этой связи прошу усилить региональную компоненту в экономических нацпроектах. Дополнительно заострить их на сокращение разрывов уровня экономических потенциалов субъектов федерации", - сказал Путин в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
