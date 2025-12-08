https://ria.ru/20251208/putin-2060617168.html
Путин поручил усилить региональную компоненту в экономических нацпроектах
Путин поручил усилить региональную компоненту в экономических нацпроектах
Путин поручил усилить региональную компоненту в экономических нацпроектах
Президент РФ Владимир Путин поручил усилить региональную компоненту в экономических национальных проектах.
россия
Путин поручил усилить региональную компоненту в экономических нацпроектах
Путин заявил, что экономический рост должен охватывать все субъекты федерации