Путин призвал поддерживать вовлеченное отцовство

"Семья основывается на взаимном уважении, на участии в воспитании детей обоих родителей. Поэтому наряду с поддержкой материнства нужно продумать и меры поддержки так называемого вовлеченного, ответственного отцовства", - сказал президент, выступая на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.