16:48 08.12.2025 (обновлено: 17:16 08.12.2025)
Путин призвал поддерживать вовлеченное отцовство
россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
Путин призвал поддерживать вовлеченное отцовство

Путин предложил подумать о мерах поддержки вовлеченного отцовства в России

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил подумать о мерах поддержки вовлеченного отцовства в России.
"Семья основывается на взаимном уважении, на участии в воспитании детей обоих родителей. Поэтому наряду с поддержкой материнства нужно продумать и меры поддержки так называемого вовлеченного, ответственного отцовства", - сказал президент, выступая на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
Как пояснил Путин, речь идет о том, чтобы мужчины "более активно участвовали в семейных заботах, в принятии решений о рождении детей и больше времени уделяли их воспитанию, вели здоровый образ жизни и как можно дольше сохраняли репродуктивное здоровье".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Путин попросил бизнес активнее поддерживать семьи работников с детьми
Россия Общество Владимир Путин
 
 
