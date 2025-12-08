https://ria.ru/20251208/putin-2060616239.html
Путин призвал поддерживать вовлеченное отцовство
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил подумать о мерах поддержки вовлеченного отцовства в России.
"Семья основывается на взаимном уважении, на участии в воспитании детей обоих родителей. Поэтому наряду с поддержкой материнства нужно продумать и меры поддержки так называемого вовлеченного, ответственного отцовства", - сказал президент, выступая на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
Как пояснил Путин
, речь идет о том, чтобы мужчины "более активно участвовали в семейных заботах, в принятии решений о рождении детей и больше времени уделяли их воспитанию, вели здоровый образ жизни и как можно дольше сохраняли репродуктивное здоровье".