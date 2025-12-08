https://ria.ru/20251208/putin-2060615733.html
Путин рассказал, как переломить тенденцию по снижению рождаемости
Путин рассказал, как переломить тенденцию по снижению рождаемости - РИА Новости, 08.12.2025
Путин рассказал, как переломить тенденцию по снижению рождаемости
Нужно усилить действующие меры на всех уровнях, чтобы переломить тенденцию по снижению рождаемости в РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.12.2025
Рост рождаемости, поддержка семей с детьми, увеличение продолжительности здоровой жизни граждан – всё это ключевые направления наших совместных усилий.
