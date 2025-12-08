Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, как переломить тенденцию по снижению рождаемости
16:48 08.12.2025
Путин рассказал, как переломить тенденцию по снижению рождаемости
Путин рассказал, как переломить тенденцию по снижению рождаемости - РИА Новости, 08.12.2025
Путин рассказал, как переломить тенденцию по снижению рождаемости
Нужно усилить действующие меры на всех уровнях, чтобы переломить тенденцию по снижению рождаемости в РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.12.2025
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин рассказал, как переломить тенденцию по снижению рождаемости

Путин призвал усилить меры, чтобы переломить тенденцию по снижению рождаемости

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Нужно усилить действующие меры на всех уровнях, чтобы переломить тенденцию по снижению рождаемости в РФ, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Чтобы переломить тенденцию по снижению рождаемости в масштабах всей страны, нужно усилить действующие меры на всех уровнях, целый ряд субъектов Федерации показывают, как можно успешно справляться с этой задачей", - сказал Путин в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Версия 2023.1 Beta
