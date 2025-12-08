Путин назвал приумножение российского народа основной задачей

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал основной задачей приумножение российского народа.
"Безусловно, свое влияние на демографию оказывают и внешние вызовы. Вместе с тем, вновь подчеркну, наша долгосрочная историческая задача заключается в сбережении и приумножении нашего народа. И, несмотря на текущую обстановку, на объективные трудности, мы должны выдерживать этот ориентир. Рост рождаемости, поддержка семей с детьми, увеличение продолжительности здоровой жизни граждан - всё это ключевые направления наших совместных с вами усилий", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.