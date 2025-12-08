https://ria.ru/20251208/putin-2060613742.html
Путин дал поручения по развитию опорных населенных пунктов
Путин дал поручения по развитию опорных населенных пунктов - РИА Новости, 08.12.2025
Путин дал поручения по развитию опорных населенных пунктов
Президент РФ Владимир Путин поручил ускорить разработку комплексной программы развития опорных населенных пунктов. РИА Новости, 08.12.2025
Путин дал поручения по развитию опорных населенных пунктов
Путин поручил ускорить разработку программы развития опорных населенных пунктов