Путин в понедельник примет членов парламентской ассамблеи ОДКБ

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник примет в Кремле членов парламентской ассамблеи ОДКБ, председатель Госдумы Вячеслав Володин будет участвовать во встрече, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что на встрече будут также присутствовать председатель палаты представителей национального парламента Белоруссии, председатель мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана и председатель парламента Таджикистана.

"Состоится беседа. Первые слова Путина, а также рассказ Володина о том, какие контакты здесь состоялись в Москве в рамках этого мероприятия, будут открыты для прессы", - добавил Песков.