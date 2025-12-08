Рейтинг@Mail.ru
Путин в понедельник примет членов парламентской ассамблеи ОДКБ - РИА Новости, 08.12.2025
13:25 08.12.2025 (обновлено: 13:45 08.12.2025)
Путин в понедельник примет членов парламентской ассамблеи ОДКБ
Путин в понедельник примет членов парламентской ассамблеи ОДКБ
одкб, политика, россия, вячеслав володин, москва, дмитрий песков, госдума рф, владимир путин, белоруссия
ОДКБ, Политика, Россия, Вячеслав Володин, Москва, Дмитрий Песков, Госдума РФ, Владимир Путин, Белоруссия
Путин в понедельник примет членов парламентской ассамблеи ОДКБ

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник примет в Кремле членов парламентской ассамблеи ОДКБ, председатель Госдумы Вячеслав Володин будет участвовать во встрече, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вечером президент примет в Кремле находящихся в Москве членов совета парламентской ассамблеи ОДКБ, глав парламентов, палат парламентов. Будет также Володин, председатель Госдумы, он же председатель парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь главы государства отметил, что на встрече будут также присутствовать председатель палаты представителей национального парламента Белоруссии, председатель мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана и председатель парламента Таджикистана.
"Состоится беседа. Первые слова Путина, а также рассказ Володина о том, какие контакты здесь состоялись в Москве в рамках этого мероприятия, будут открыты для прессы", - добавил Песков.
Государственные флаги РФ и Казахстана - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Делегация из Казахстана прибыла в Москву для участия в ПА ОДКБ
Заголовок открываемого материала