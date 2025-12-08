https://ria.ru/20251208/putin-2060555683.html
Путин в понедельник примет членов парламентской ассамблеи ОДКБ
2025-12-08T13:25:00+03:00
2025-12-08T13:25:00+03:00
2025-12-08T13:45:00+03:00
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник примет в Кремле членов парламентской ассамблеи ОДКБ, председатель Госдумы Вячеслав Володин будет участвовать во встрече, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вечером президент примет в Кремле находящихся в Москве
членов совета парламентской ассамблеи ОДКБ
, глав парламентов, палат парламентов. Будет также Володин
, председатель Госдумы
, он же председатель парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности", - сказал Песков
журналистам.
Пресс-секретарь главы государства отметил, что на встрече будут также присутствовать председатель палаты представителей национального парламента Белоруссии, председатель мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана и председатель парламента Таджикистана.
"Состоится беседа. Первые слова Путина, а также рассказ Володина о том, какие контакты здесь состоялись в Москве в рамках этого мероприятия, будут открыты для прессы", - добавил Песков.